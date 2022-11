Un retour à Courtrai, un mois de janvier chargé : Wout van Aert renoue avec les cross avec le Mondial en ligne de mire

Wout van Aert a dévoilé le programme de sa saison de cyclocross. Sa tournée hivernale renseigne quinze dates et sera particulièrement chargée au mois de janvier avec ses deux grands objectifs : le championnat de Belgique à Lokeren et surtout les Mondiaux à Hoogerheide aux Pays-Bas.



Depuis sa quatrième place à Wollongong, WVA a pris le temps de se ressourcer en famille puis de reprendre l’entraînement. Il est désormais temps d’épingler à nouveau un dossard. Deux mois quasi jour pour jour après la course sur route des championnats du monde, le coureur d’Herentals sera au départ du cyclocross de Courtrai (26/11), manche du challenge X2O. Il enchaînera ensuite avec les Coupes du monde d’Anvers (4/12), de Dublin (11/12) où il devrait croiser Tom Pidcock, et de Gavere (26/12). Il terminera son année 2022 par le triptyque Heusden Zolder-Diegem-Loenhout (entre le 27 et le 30/12).



Autant dire qu’il sera déjà bien en jambes avant d’aborder un mois de janvier bien copieux. Le coureur de Jumbo-Visma va démarrer l’année en force avec cinq courses en huit jours (Baal le 1/1, Herentals le 3/1, Coxyde le 5/1, Gullegem le 7/1 et Zonhoven le 8/1). Il sera alors temps de faire du "jus" avant le National de Lokeren (15/1) et surtout le Mondial de Hoogerheide (5/2). Avec entre les deux, une petite escapade à Benidorm (22/1) dans le cadre de la Coupe du monde.



La course à l’arc-en-ciel constituera l’apothéose de la saison et sans doute l’une des rares confrontations entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel dont on ne connaît pas encore le programme exact mais qui défendra son titre à domicile.