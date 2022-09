Un retour 10 ans après, Rovanpera chassé par les Hyundai : spectacle garanti en Nouvelle-Zélande

Kalle Rovanpera (Toyota) pourrait, à nouveau, être sacré champion du monde ce week-end au Rallye de Nouvelle-Zélande, 11e des 13 manches du Championnat du monde WRC.

Dessinée dans la région d'Auckland, l’épreuve débutera mercredi par le shakedown (22H heure belge). Suivront 17 spéciales pour un total de 279,8 kilomètres. Après une super-spéciale de 1,4 km à Auckland jeudi, six spéciales sont programmées vendredi, six autres samedi et quatre dimanche, dont la Power stage, disputée dans la nuit de samedi à dimanche (4H heure belge).

Pour être titré, Rovanpera, leader du championnat avec 53 points d'avance sur Ott Tanak (Hyundai), devra prendre 8 points de plus que l'Estonien. Le Finlandais n’est pas parvenu à conclure à Ypres et en Grèce, où Hyundai a réalisé un triplé.

Le pilote Toyota, qui fêtera samedi ses 22 ans, espère célébrer dimanche son premier titre de champion du monde, pulvérisant le record de précocité du Britannique Colin McRae, actuellement le plus jeune champion, couronné en 1995 à 27 ans.