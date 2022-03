Un retard de développement chez les bébés Covid ?

Résultat ? Ils ont constaté des différences significatives entre les deux groupes, et notamment des retards de développement chez les enfants nés pendant la période Covid. Comment expliquer cet écart ? Les chercheurs avancent l’hypothèse d’un manque de stimulation : plus souvent privés de la présence de leur famille élargie au-delà du foyer, en raison des différents confinements, les bébés ont peut-être été moins stimulés par une grande variété d’adultes, ce qui peut expliquer une baisse des performances.

D’autre part, ils ont aussi moins fréquenté la crèche et donc des enfants de leur âge. Or des études anglaises l’ont démontré, les interactions fournies par des moments de vie en collectivité contribuent à améliorer les aptitudes d’apprentissage et impactent favorablement le développement cérébral des enfants.