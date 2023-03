Un retard coûte 650 euros à une société de Gilles du carnaval de Nivelles

Le conseil d'administration de Nivelles en fêtes a décidé de retenir 650 euros des subsides promis à la société des Gilles du Broc à l'Aye à cause de deux "retards ".

Il s’agit de deux faux pas au niveau ponctualité. Le premier constaté lors des soumonces générales. Des Gilles sont arrivés en retard. Puis un second écart à la tradition, le lundi soir. Les Gilles sont alors sortis du rondeau final quatre minutes avant la fin.

Résultat : la sanction est tombée. La pénalité est de 650 euros qui seront redistribués, ensuite, aux autres sociétés de Gilles.

Du pour et ... du contre

Pour Louison Renault, conseiller communal socialiste, dans l'opposition à la ville de Nivelles, un avertissement aurait suffi. "On leur dit, vous êtes en retard, pendant le cortège. Mais, les deux groupes derrière eux, n’ont pas été sanctionnés. Si ils sont en retard c’est, peut-être, parce que le groupe devant eux l’est aussi. Il y a vraiment des anomalies. Ils n’ont pas pu se défendre et on a décidé, comme cela, à 2 ou 3 personnes, de remettre ce subside à d’autres sociétés. Donc, j’ai demandé qu’on revienne au premier avertissement ".

Des avertissements qui auraient été communiqué aux Gilles, selon Benoit Giroul, échevin du folklore, qui s'exprimait ce matin dans les colonnes du journal l'Avenir.

La société des Gilles du Broc à l'Aye tentera d'interpeller une nouvelle fois la commune sur cette question dans l'espoir d'obtenir une conciliation.