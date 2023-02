Un retable brabançon trouvé à Milan… Épisode 2

À l’issue de ces deux phases, le 28 avril 2022, une réunion du comité scientifique italo-belge en charge de la restauration du retable a décidé du traitement à lui appliquer et a donné son autorisation pour que débute le travail. En parallèle, une étude monographique a été entamée, " portant sur l’histoire de l’art, les techniques d’exécution et la restauration ".

Il n’y a aujourd’hui plus aucun doute sur l’attribution de la réalisation du retable à Jan II Borman, " le " virtuose de cette dynastie d’au moins six sculpteurs sur bois – mais aussi sur pierre et en bronze – couvrant quatre générations. Jan II Borman a été actif à Bruxelles entre 1479 et 1510. Plusieurs de ses œuvres subsistent chez nous : aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire, au parc du Cinquantenaire à Bruxelles, le retable de Saint Georges (1493)…