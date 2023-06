Un restaurant belge dans les "50 meilleurs restaurants du monde"

The World’s 50 Best Restaurants 2023, pour sa 21e année de remise des prix, consacre un restaurant belge : The Jane et Hof Van Cleve.

La liste est le résultat des votes de 1080 autorités indépendantes du monde de la gastronomie : des chefs internationaux renommés, des journalistes gastronomiques et des gastronomes voyageurs.

Le communiqué de presse donne les tendances de cette année : "L’Amérique du Sud renforce sa position dans la gastronomie mondiale, avec neuf restaurants, dont deux nouveaux : Kjolle de Pía León (n° 28) à Lima et El Chato (n° 33) à Bogota. L’Asie suit avec sept restaurants sur la liste, dont Odette à Singapour, nommé The Best Restaurant in Asia (n° 14), ainsi que les nouveaux entrants Le Du (n° 15) et Gaggan Anand (n° 17) à Bangkok ainsi que Sézanne, à Tokyo (n° 37)".

Pour notre plat pays, c’est The Jane à Anvers qui a déjà 2 étoiles Michelin, qui rafle une place dans le Top 50, à la 39e place !