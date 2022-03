Un restaurant afghan s'ouvre à Bruxelles, près de la gare du Midi

Atal Hotak a vu grand. L'établissement accueille les clients sur deux étages. Le personnel compte une dizaine d'employés. Lors de notre visite, un écran géant diffuse une émission de variétés. Aux murs, quelques photos rappellent le pays d'origine.

Le Kabul restaurant propose à la fois une cuisine traditionnelle afghane et la nourriture habituelle des "salonu" turcs, comme des kebabs. La cuisine afghane, explique le restaurateur, "est un mélange de cuisines asiatique et moyen-orientale. On retrouve un peu toutes les saveurs, pour tous les goûts et à toutes le sauces, si je puis dire. On peut trouver des plats un peu plus épicés, d'autres qui le sont moins. Certains retrouveront des saveurs du Magrheb, d'autres des saveurs asiatiques, côté indien, pakistanais ou iranien. La spécialité du restaurant est le kabuli, c'est un plat à base de riz, mélangé à des carottes et des raisins, c'est aussi la spécialité principale du pays.

Le Kabul Restaurant se situe avenue de Stalingrad, au carrefour avec la Petite Ceinture. Il est ouvert du mardi au dimanche, de midi à minuit.