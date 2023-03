C'est une affaire qui fait grand bruit dans la région liégeoise. L'échevin de Ans, Christopher Gauthy, a subi un retrait de permis immédiat dans la nuit de samedi à dimanche. Il était au volant d'une camionnette fumante - immobilisée à un carrefour - au volant de laquelle il s'était endormi. "Oui je me suis endormi au volant", précise l'échevin. "Ma camionnette avait un problème d'embrayage. Elle fumait beaucoup". Avant de reconnaître : "J'ai été contrôlé et j'avais bu un verre de trop". D'après les résultats de l'éthylotest, il y avait même beaucoup plus qu'un verre de trop puisque Christopher Gauthy avait plus d'1,5g d'alcool dans le sang. Une affaire qui choque d'autant plus quand on sait que l'échevin a dans ses attributions "la jeunesse" et "la santé".

Un responsable politique qui dépasse les limites d'alcool au volant doit-il démissionner ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".