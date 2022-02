Un réseau toilettes accueillantes: c'est nouveau et bienvenu à Bruxelles !

Quand on se promène à Bruxelles, il peut s'écouler pas mal de temps entre le moment du signal envoyé par votre vessie au cerveau, et le moment d'enfin trouver l'endroit où vider cette très patiente vessie. Dans notre test, il a fallu 9 minutes pour tomber sur des toilettes publiques accessibles avec une pièce de 50 centimes, qu'il a fallu dégoter.

Pour remédier à ces besoins pressants, la ville de Bruxelles offre une prime annuelle de 1 000 euros aux établissements qui acceptent d'ouvrir au public les portes de leurs toilettes. Gonzague, staff manager Le Roy d'Espagne sur la Grand Place , salue l'idée. Il a joué le jeu et sa porte arbore le nouveau logo du réseau Toilettes accueillantes. "Les toilettes sont une denrée rare en dehors des restaurants", a-t-il pu constater. Dans son établissement, sans rien payer, sans rien consommer, on a accès au petit coin. Il est satisfait du système: "Cela marche très bien. C'est un service aux clients, mais aussi aux touristes et aux gens de passage."

Actuellement, il y a encore peu de cafés dans ce réseau de toilettes accueillantes, mais il est appelé à se développer. Voilà, vous savez maintenant que le petit logo vous aidera à vous soulager dans des toilettes accueillantes au moment où le besoin se fera sentir.