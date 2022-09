"Un reportage à vélo par jour" : que fait la RTBF pour tenter de limiter ses émissions de CO2 ?

Une expérience qui se prépare, donc, mais qui devrait pouvoir être facilitée à l’avenir. "Actuellement, la rédaction info de la RTBF a deux vélos à disposition en permanence, explique Hélie Moreau, gestionnaire des impacts environnementaux au service des facilités de la RTBF. Un vélo électrique normal, et un cargo. Sur réservation, il y a aussi quatre autres vélos électriques, un vélo pliable et un scooter électrique disponibles. Mais si la rédaction en a besoin, on pourrait prévoir plus de vélos réservés aux équipes de l’info".

Une réflexion est aussi en cours sur les types de vélos disponibles. Les vélos cargos sont en effet pratiques pour transporter en sécurité du matériel de tournage télévisé assez lourd et imposant, mais ils sont plus difficiles à manier pour des utilisateurs non avertis. Des vélos équipés de remorques à l’arrière sont beaucoup plus faciles à utiliser, mais ne permettent pas encore de sécuriser le matériel. Des boîtes cadenassées devraient pouvoir être adaptées à ces vélos à l’avenir.