Un repair café pour vos appareils audiovisuels et vos CD/vinyles

En suivant le train des festivités sur chaque lieu de la tournée RTBF, PointCulture vous propose un Repair Café à l’esprit absolument vintage, convivial et divertissant pour redonner, à vos CD et vos vinyles, une nouvelle jeunesse et à tous vos appareils audiovisuels une nouvelle vie.

Les Repair Cafés réduisent l'empreinte environnementale en favorisant la réparation et la réutilisation d'objets, réduisant ainsi les déchets et les émissions de CO2 liées à la fabrication de nouveaux produits.

Ce sera aussi le moment de faire découvrir, aux plus grands, toute la richesse de nos collections, plus de 300 000 titres, et aux plus jeunes, l’évolution des différents supports qui ont jalonnés l’histoire de l’audiovisuel. Rien que des moments joyeux de partage et de passion.

Enfin, toujours dans son élan festif, PointCulture vous a concocté une playlist musicale élaborée sur un canevas simple, mais efficace : 70 ans, 70 titres, un par an et que des artistes de la fédération Wallonie-Bruxelles. Bref, que des bons souvenirs.

PointCulture, fort de ses collections sur le cinéma, la musique et le jeu vidéo, est un opérateur d’appui de la médiation culturelle et de l’éducation aux médias. Aujourd’hui PointCulture et la RTBF fêtent ensemble les 70 ans des écrans.

Informations pratiques (inscriptions à venir)