Un repair café ouvre ses portes en plein coeur de la RTBF

Si vous avez dans le grenier de vieilles K7, les fameuses VHS mais que votre magneto est cassé, nous avons un bon plan !

Dans le cadre des 70 ans de la télévision, la RTBF propose de vous retrouver dans un repair café qui sera exceptionnellement créé au sein-même de la RTBF.

Avis aux nostalgiques de cette époque où la télévision grésillait par moment, où l'on regardait les films sur de bonnes vieilles cassettes ou encore sur DVD, vous pouvez ramener vos anciens appareils et les faire réparer gratuitement.

Il suffit de vous inscrire via le lien ci-dessous et rendez-vous le samedi 28 octobre en plein coeur de notre belle et grande RTBF, du côté de la Tour Reyers à Schaerbeek.

On vous en dit plus sur cette opération coup de cœur avec Edith Bertholet, directrice générale de Point Culture, notre invitée dans BXL MATIN.

INFOS PRATIQUES:

Repair Café de PointCulture

Samedi 28 octobre de 10h à 18h à la RTBF, Boulevard Reyers.

Infos et inscriptions ici: https://www.rtbf.be/article/70-ans-ensemble-les-activites-a-bruxelles-11250591