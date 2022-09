Un rendez-vous pour les amoureux de la nature à l’Aquascope de Virelles ces 10 et 11 septembre

L’Aquascope de Virelles est un site nature unique en Wallonie, dont l’étang accueille des centaines d’espèces d’oiseaux, d’insectes, de végétaux, et constitue l’un des sites humides de première importance en Wallonie. Depuis plus de 10 ans, le site organise en septembre un salon de matériel optique, et pour cause c’est une période idéale pour observer la nature : c’est le mois de migration du balbuzard pêcheur… Les vasières et les nouveaux îlots créés au sein de l’étang attireront quantité de limicoles, gravelots, bécassines, vanneaux, pluviers et bécasseaux. Pour accompagner les observateurs en herbe, des ornithologues bénévoles les aident à identifier et à mieux connaître les oiseaux de nos régions. En parallèle, les visiteurs pourront également arpenter le Jardin de Millepertuis pour découvrir ses plantes sauvages et leurs nombreux usages ou encore s’aventurer à la rive sud de l’étang avec les accompagnateurs nature de l’Aquascope.

Dans ce cadre, il est également proposé de s’inscrire à " Formation photo nature " de Natagora pour aiguiser sa vue et ses talents. Etalée sur deux ans d’apprentissage, elle se compose de 30 cours théoriques par an (un soir par semaine) et d’une multitude de travaux pratiques sur le terrain, dans de nombreux endroits de Belgique. Les photos des anciens élèves seront également exposées.

Dans le salon optique : jumelles, longues-vues, trépieds et accessoires seront à la vente pour s’armer du mieux possible lors de ses escapades en nature.