Un rendez-vous en toute simplicité avec José van Dam et la soprano Carole-Anne Roussel

Lors d’une entrevue à la Chapelle Reine Elisabeth, la Soprane québécoise Carole-Anne Roussel, lauréate du Concours Reine Elisabeth 2023 et son maître de chant, José van Dam, partagent leurs anecdotes des années passées ensemble.

C’est en deux temps que nous découvrons le partage d’une passion, le chant, et le désir de soulager et d’aider les gens, qui unissent la jeune Soprane Québécoise Carole-Anne Roussel et son professeur de chant, José van Dam.

L’une au printemps et l’autre à l’automne de sa carrière, cet épisode de Transmission révèle les rêves d’enfants et les aventures de vies de deux chanteurs passionnés par la Musique (avec un grand M).

Carole-Anne Roussel revient sur ses origines en Amérique de Nord, au Québec. Enfant, elle ne pensait pas vraiment à un futur sur les planches des grandes salles de concert, mais plutôt à des aventures derrière un volant de camion, comme celui de son papa. Elle découvre le chant très tôt, mais pas celui qu’on croit. Avec une joie non dissimulée, Carole-Anne nous raconte comment elle chantait déjà à tue-tête les peines d’amour passionnées d’Isabelle Boulay et autres musiques américaines.

C’est plus tard qu’elle découvre le chant classique, et qu’elle tente les concours qui la mèneront à une résidence à la Chapelle Reine Elisabeth, où elle rencontre celui qu’elle a choisi comme invité de ce Transmission, José van Dam.

Le célèbre baryton belge, qui est maintenant maître en résidence à la Chapelle, se penche brièvement lui aussi sur ses plus jeunes années. De ses rêves de conduire une Polo, aux soirs où il chantait à des bals à l’âge de 11 ans jusqu’à son parcours de chanteur professionnel qui a débuté très tôt, José van Dam nous raconte un début de vie qui n’était pas forcément orienté vers la musique. Tant Carole-Anne que José van Dam, ils sont issus de familles qui n’étaient pas ancrées dans le monde musical, mais qui les ont tous deux soutenus dans leurs projets de servir la Musique, jusqu’à ce qu’ils montent tous deux sur les planches des grandes salles de concert.

L’un avec plus de 400 représentations des Noces de Figaro et bien d’autres rôles joués encore, et l’autre, au début de sa carrière, avec ses rêves et envies de rôles, ainsi que sa récente réussite comme lauréate du Concours Reine Elisabeth 2023.

Au fil des rires et souvenirs racontés lors de ces deux épisodes de Transmission, on découvre deux êtres humbles et généreux, mais surtout passionnés par l’art qu’ils pratiquent.