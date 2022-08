Un Remco Evenepoel des grands jours explose le chrono et creuse l’écart au classement général

Supersonique Remco Evenepoel ! Favori de l’étape et homme fort de cette Vuelta, le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a remporté le contre-la-montre individuel de la dixième étape. Au classement général, le Belge en profite pour creuser encore plus l’écart sur ses poursuivants.

Du plat, du plat et encore du plat. C’était ce qui était au menu du peloton de la Vuelta avec un contre-la-montre individuel de 30,9 kilomètres. Meilleur rouleur parmi les grimpeurs, Remco Evenpoel (Quick-Step Alpha Vinyl), maillot rouge de leader sur les épaules, avait ce mardi une grande occasion de frapper un grand coup pour le classement général et de remporter une étape.

Avant même que l’étape ne commence, le Covid refait surface et voit plusieurs coureurs ne pas prendre le départ dont Sam Bennett (Bora-Hangsrohe), vainqueur de deux étapes en début de Vuelta.

Rouleur confirmé, Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl) est le premier à effectuer un temps de référence important en 34 minutes 18 (54 km/h de moyenne). Également attendu, Rohan Dennis (Jumbo-Visma) ne parvient pas à performer à son niveau, finissant à 1'21" du Français.

Parti en dernier, Evenepoel frappe fort d’entrée en passant en tête au premier pointage avec 21 secondes d’avance sur Cavagna, Pavel Sivakov (INEOS-Grenadiers) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma), tous les trois dans la même seconde. Derrière, Simon Yates (BikeExchange – Jayco) et Enric Mas (Movistar) ne sont pas loin.

Au second pointage, le natif de Schepdael creuse encore l’écart sur son coéquipier et le champion slovène avec plus de 35 secondes d’avance. La victoire ne semble pas pouvoir lui échapper.

Sans surprise, Evenepoel s’accroche et remporte cette dixième étape après une véritable démonstration qui lui permet de remporter sa première victoire d’étape lors d’un grand tour. Il devance finalement Roglic de 48 secondes et Cavagna d'une minute.

Au classement général, il en profite pour creuser un peu plus l’écart et compte désormais 2'41" sur Roglic, son nouveau dauphin, et 3'03" sur Mas.