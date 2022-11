Un remake pour le film Easy Rider en préparation

On apprend que le film culte se verra revisité par le producteur Maurice Fadida (The Trial of the Chicago 7), selon Variety.

Tous les ayants droit se sont mis d’accord pour proposer une nouvelle version de ce classique sorti en 1969 via Columbia Pictures et écrit par Dennis Hopper, Peter Fonda et Terry Southern.

Pour rappel, le film racontait l’histoire de deux motards (Dennis Hopper et Peter Fonda) traversant le sud-ouest des Etats-Unis avec de l’argent issu d’un deal de cocaïne, le tout teinté d’une bande originale unique et rock avec notamment Jimi Hendrix, Steppenwolf, The Byrds, etc. Ce film a marqué les années 60 et le mouvement de contre-culture américain de l’époque, et a également été nommé dans la catégorie "Meilleur scénario" et "Meilleur rôle secondaire" pour le tout jeune acteur Jack Nicholson par l’Académie des Awards à l’époque.

Pour le moment, les producteurs de ce remake sont à la recherche de scénaristes et réalisateurs capables de moderniser le film à l’image du monde actuel, avec comme "guide" une "dynamique à la Rocky/Creed", selon Variety : "Notre objectif est de nous appuyer sur la contre-culture et le récit de liberté que le film original nous a laissés et de donner aux jeunes d’aujourd’hui un film qui porte toute son attention à leurs propres contre-cultures et défis ", a déclaré Fadida au magazine. " Ce que les jeunes téléspectateurs d’aujourd’hui vivent au quotidien peut sembler fou aux yeux des générations plus âgées, mais cela peut très bien devenir la norme sociétale, comme ce fut le cas avec le changement culturel de la fin des années 1960. Nous espérons jouer un rôle dans ce changement."