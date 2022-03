Un registre de condoléances est disponible à La Louvière pour les victimes de Strépy-Bracquegnies

Suite au drame de Strépy-Bracquegnies qui a coûté la vie à 6 personnes et fait des dizaines de blessés, un registre de condoléances a été ouvert depuis ce lundi sur la place communale de la Louvière (au sein des locaux de l’administration communale). Les Louvièrois et autres qui tiennent à le faire, peuvent laisser un mot à l’égard des victimes et de leurs proches.

Au même endroit est installée une cellule psychologique en collaboration entre la police, la ville de la Louvière et la Croix Rouge. Leur mission est d’accueillir et écouter les personnes qui ressentiraient le besoin d’exprimer leur chagrin ou leur traumatisme.

La cellule psychologique sera disponible à la maison communale jusqu’à mercredi soir. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une centrale d’appel sera joignable dès mardi via ce numéro, le 064/27.78.11