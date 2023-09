Un régime vegan pour votre chat serait une bonne idée pour sa santé

Les propriétaires de chats ont tendance à agir avec leur boule de poils comme ils le feraient avec un proche. C’est pourquoi ils les cajolent, les couvrent de cadeaux et leur font suivre le même régime alimentaire qu’eux. Et le régime végétalien pourrait être bénéfique pour les félins, selon une nouvelle étude.

Des chercheurs britanniques et allemands ont voulu déterminer si la théorie selon laquelle manger végétarien est bon pour la santé s’applique aux chats. Pour ce faire, ils ont interrogé 1369 maîtres sur l’alimentation et l’état de santé de leur matou sur une période d’un an. Seuls 9% d’entre eux faisaient suivre un régime végétalien à leur petit compagnon ; le reste les nourrissait avec de la viande.

Cette analyse a permis de montrer que les chats "vegan" allaient moins souvent chez le vétérinaire que ceux qui suivent une alimentation plus conventionnelle. Ils avaient également tendance à prendre moins de médicaments que leurs compagnons carnassiers. Et ce, même s’ils avaient un certain âge ou étaient castrés. En effet, les chats stérilisés doivent suivre un régime adapté pour ne pas prendre de l’embonpoint et éviter la formation de calculs urinaires.