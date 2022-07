"Un régime de pension unique me semble être l’attente sociétale" affirme Philippe Defeyt

Pour Philippe Defeyt, économiste et ancien secrétaire fédéral d’Ecolo, invité hier dans Déclic, il s’agit bien d’une réforme "a minima". Il rappelle que quand on parle de pension minimale, cela ne signifie pas que chacun.e qui satisfait aux conditions a automatiquement une pension de 1500 ou 1600 euros : "Il reste toujours cette proportionnalité entre le travail qu’on a accompli, les revenus qu’on a gagné et la pension. Même avec cette réforme, un certain nombre de personnes, quand elles seront pensionnées, auront toujours des revenus insuffisants".