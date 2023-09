Un regard sans tabou sur les sex-clubs avec Luna Matatas, coach en plaisir

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans un sex-club ? Dans un documentaire à découvrir dès maintenant sur Auvio, une experte en la matière lève le voile sur ce monde méconnu.

Bien qu’aujourd’hui les langues tendent à se délier, la sexualité reste encore un sujet difficile à aborder en société. Afin de fournir à celles et ceux qui le souhaitent des informations fiables, et qui ne soient pas issues de la pornographie, Luna Matatas anime donc régulièrement des ateliers destinés aux adultes, consacrés à différentes thématiques liées au sexe et au plaisir. Et selon ses dires, l’atelier consacré aux sex-clubs serait l’un de ceux qui rencontrent le plus de succès.

Il faut dire que celles et ceux qui envisagent de passer une soirée au sein de ce type d’établissements ont souvent de fortes appréhensions. "Comment ça se passe, une fois à l’intérieur ?", "Comment se comporter ?", "Y a-t-il des règles à respecter ?"… Luna Matatas reçoit au cours de ces séances toutes sortes de questions, auxquelles elle se fait un plaisir de répondre pour briser les tabous qui entourent le sujet.