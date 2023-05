Un refuge pour chevaux au bord de la fermeture à Sombreffe

C'est un appel à l'aide que vient de lancer le refuge agréé pour animaux de Sombreffe. L'asbl Equi Rêve qui la créé et le gère depuis 2014 rencontre de grosses difficultés financières. En effet, même si l'espace accueille des chevaux issus de saisies qui ont été maltraités ou abandonnés par leur propriétaire, ils ne bénéficient d'aucun subside public. Leur seule source de revenus provient des dons du grand public. Et avec les différentes crises successives que l'on vient de traverser, les donations sont de moins en moins nombreuses. Pourtant les coûts eux ont explosés. Que ce soit l'électricité, l'eau, la paille, les graines ou encore le foin, tout a augmenté ces derniers mois. Pour prendre soin d'un cheval, il faut compter entre 700 et 800€ par mois.

Equi Rêve ne dispose plus que de trois mois de trésorerie. Si aucun don important n'arrive d'ici là, elle devra se résoudre à fermer ses portes. Mais elle ne sait pas du tout ce qu'elle fera de tous les chevaux qui sont actuellement en pension dans ses écuries. Car une adoption chez des particuliers semble compliquée et les places sont rares dans les autres refuges pour équidés.

Mais l'ASBL ne compte pas baisser les bras. Ses bénévoles se mobilisent depuis quelques temps déjà pour essayer de récolter un maximum d'argent. Elle vient également de lancer un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Equi Rêve espère récolter assez d'argent pour continuer à survivre et à offrir un dernier lieu de vie à une vingtaine de chevaux qui ont tous connus un drame dans leur vie.