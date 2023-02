Un record pour la nageuse Barbara Hernandez et une alerte : il faut sauver l'Antarctique

On se demande pourquoi la jeune femme s’est infligé une telle souffrance. Quand on voit sa peau rougie par le froid, on a du mal à imaginer que l’on puisse endurer un tel froid sans raison. Et, bien sûr, il y a une cause qui se cache derrière tout cela.

Barbara a déclaré que, tout d’abord, c’était son rêve depuis plus de 10 ans de pouvoir accéder à ces eaux avec tout ce que signifie atteindre le "bout du monde", ce n’est pas seulement avec la volonté de franchir ce cap sportif mais c’est aussi la volonté d’attirer l’attention du monde sur l’Antarctique et l’océan austral et sur le fait qu’ils doivent être protégés. Ces zones étant particulièrement vulnérables ces dernières années à cause du changement climatique.