Un record européen de 1938 à dépoussiérer, la France invaincue contre un Maroc infranchissable à ce mondial : Les stats avant France – Maroc

Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. Car le Maroc va clairement jouer le coup à fond et tenter de surprendre une troisième grosse nation du football après l’Espagne en 1/8e et le Portugal en 1/4.

Le Maroc est déjà devenu la première sélection africaine à disputer une demi-finale de Coupe du Monde et pourrait devenir la première nation hors Europe et Amérique du Sud à rallier la finale.

Autre statistique intéressante, c’est qu’il faudra passer la muraille défensive marocaine. Car aucun joueur adverse n’est parvenu à marquer face au Maroc dans cette Coupe du Monde.

Le seul but encaissé par les Lions de l’Atlas face au Canada ayant été inscrit par Nayef Aguerd contre son camp. Les Marocains ont rendu quatre clean sheets dans cette édition et les deux dernières équipes à avoir atteint le total de cinq rencontres sans encaisser de but sur une même Coupe du monde ont remporté le trophée à la fin (l’Italie en 2006 et l’Espagne en 2010).

Alors, qui de la France ou du Maroc sera en finale ce dimanche? Réponse ce mercredi soir.