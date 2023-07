Un record du monde de sélections (453 !) pour John-John Dohmen : "C'est génial, mais je pense plus à gagner des tournois"

Et de... 453 sélections avec les Red Lions pour John-John Dohmen, qui égale par la même occasion le record mondial du Néerlandais Teun de Nooijer.

Mais cette 453e rencontre sous les couleurs de l'équipe nationale laissera sans doute un goût amer au Red Lion : la Belgique a été battue 2-4 par les Pays-Bas et ne remporte donc pas une deuxième Hockey Pro League, ce qui aurait été le cas en cas de victoire face aux Oranje.

"On a fait un très bon match, mais la Hollande a été très efficace, a souligné John-John Dohmen au micro de la RTBF. On doit faire très attention à ça quand on les affronte. Peut-être qu'il faut faire du moins beau hockey contre eux ! C'est la meilleure équipe actuelle, avec nous, au niveau du jeu. Mes 453 sélections ? Je vois ça comme un record du monde, c'est juste génial. Je n'aurais jamais cru pouvoir atteindre ce chiffre, notamment après certains moments difficiles. Je me sens encore bien, je cavale encore beaucoup sur le terrain ! Je joue sans cruise control, je peux y aller à fond tout le temps et je prends beaucoup de plaisir. Chaque match que je jouerai, ce sera un nouveau record. Je pense plus à gagner des tournois, mais c'est un challenge en plus, c'est amusant !"