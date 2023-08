Un "record" de -71 degrés enregistré en Russie ? Une infox soigneusement orchestrée

Oïmiakon (qu’on peut aussi écrire Oymyakon) est une petite ville située en Sibérie, à proximité du cercle polaire. Elle est tellement au Nord, que la journée y dure trois heures en hiver et vingt-et-une heures en juin. Elle dispute à une autre ville russe, Verkhoyansk, le titre de ville la plus froide de l’hémisphère Nord. Et en effet, il y fait très très froid puisque la température moyenne y est de -8 °C.

Mais il y a un "mais"…

Sauf qu’Oïmiakon n’a pas établi un nouveau record de température négative en décembre 2022. En décembre 2022, le relevé de la station météo locale indiquait -55°C seulement. Il s’agit donc, clairement, d’une infox.

Le record absolu de température négative à Oïmiakon est de – 67 °C : il date de 1933. Les habitants de la ville affirment que la température de -71,2°C aurait été atteinte en 1924 mais ce record n’a pas été dûment enregistré : il ne s’agit donc, au mieux, que d’un record officieux. Quoi qu’il en soit, on peut dire qu’en décembre 2022 il a fait… plutôt chaud à Oïmiakon !