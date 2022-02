Un record d'arrestations en 2021 par la recherche locale de la police de Bruxelles-Ixelles

La recherche locale déconcentrée de la police de Bruxelles-Ixelles a procédé à l’arrestation de 910 personnes en 2021, ce qui constitue un record, a annoncé vendredi après-midi la police locale. Elles ont été interpellées dans la rue ou lors des 371 perquisitions exécutées par ce service. Sur les 451 suspects mis à la disposition du parquet, 166 ont été placés sous mandat d’arrêt, ce qui constitue également un record.

La recherche locale fournit un soutien aux différents commissariats de quartier en matière de lutte contre les nuisances causées notamment par le trafic de stupéfiants en rue. Les membres de ce service travaillent en étroite relation avec la population. Ils mènent des enquêtes concernant des phénomènes émergents liés aux quartiers, le trafic de drogue et les vols avec violence, exception faite de ceux à main armée.

L’un des dossiers les plus marquants de 2021 pour ce service concerne l’arrestation de huit suspects, en début d’année, lors de perquisitions menées à Schaerbeek, Laeken, Koekelberg et Saint-Josse-ten-Noode. Plus de 10.000 euros, 2,8 kg de cannabis, 4000 pilules ainsi que des quantités d’héroïne et de cocaïne avaient été saisis. Trois suspects avaient finalement été placés sous mandat d’arrêt.