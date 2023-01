Un reboot très féminin de la saga "Tomb Raider" en préparation

Après le jeu vidéo Tomb Raider créé en 1994 pour PlayStation avec ses 12 suites jusqu’en 2018 et ses 86 millions d’exemplaires vendus. Après les spin-off créés autour de son personnage emblématique et iconique Lara Croft, cette archéologue britannique athlétique et intelligente qui parcourt le monde à la recherche d’objets rares. Et après 3 adaptations à Hollywood avec Angelina Jolie en 2001 et 2003, et en 2018 avec Alicia Vikander, voici venu le reboot de la saga en streaming.

On apprend aujourd’hui qu’un reboot de la saga est en développement pour Amazon Prime. Simplement intitulée Tomb Raider, la série sera une aventure d’action et de survie qui suivra Lara Croft, jeune femme aventurière explorant le monde à la recherche de trésors cachés et de mystères anciens. La fin des droits cinématographiques de Tomb Raider étant arrivée à échéance, la plateforme travaille depuis un certain temps à leur acquisition. C’est maintenant chose faite.

Le plus étonnant, c’est que la série sera produite par Phoebe Waller-Bridge et sa partenaire de production, Emily Leo, avec la scénariste et productrice de jeux vidéo, Amy Jump. Que des filles! Pour une relecture féministe? En tout cas, le nom de Waller-Bridge a de quoi étonner. Elle est la créatrice-interprète de la série stupéfiante Fleabag (inspiré de son one woman show et lauréate d’un Emmy award) et la showrunneuse de la série Killing Eve, et ce choix est plutôt audacieux quand on connaît son parcours et son écriture franchement ambitieuse et très cash et trash.

Mais Phoebe Waller-Bridge a joué dans le prochain Indiana Jones and the Dial of Destiny (sortie le 30 juin 2023) et ceci a probablement donné des idées aux responsables de Prime qui hébergent déjà Fleabag.

Aubrey Plaza (Harper dans la saison 2 de la série-déjà-culte White Lotus) pourrait endosser le rôle de la méchante, poussée par Edgar Wright (Last night in Soho) dont on murmure qu’il serait aux commandes des caméras. Aucune date ni de tournage ni de planning de diffusion n’a été avancée.