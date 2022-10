Un Real Madrid suffisant arrache un partage face au Shakhtar Donetsk et se qualifie pour le tour suivant, Eden Hazard décevant

Action… réaction, Eden Hazard est le premier à céder sa place peu avant l’heure de jeu (57'). Malgré les cinq changements effectués par Carlo Ancelotti, le Real ne se montre dangereux que trop rarement. Il faut attendre le temps additionnel pour assister à l’égalisation des Madrilènes, qui peuvent remercier leur grand défenseur Antonio Rüdiger, auteur d’un coup de tête rageur dans les derniers instants de la partie (1-1, 90+5'). Un but très important puisqu’il permet aux Merengue d’assurer leur présence en huitièmes de finale.

Dans l’autre rencontre du groupe F, Leipzig s’est imposé sur la pelouse du Celtic (0-2) grâce à des buts de Werner et Forsberg. Au classement, le Real, leader et d’ores et déjà qualifié pour le tour suivant, compte 4 points d’avance sur les Lipsiens. Le Shakhtar est troisième avec 5 points alors que le Celtic est bon dernier avec un petit point au compteur.