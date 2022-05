Un Real Madrid miraculé sort Manchester City et retrouvera Liverpool en finale

Les Madrilènes, obligés de marquer, entament la deuxième période pied au plancher. Après... douze secondes seulement, Vinicius, qu’on cherche presque systématiquement côté madrilène, place un ballon centré par Carvajal à côté de la cage d’Ederson.

Les débats s'équilibrent à nouveau, même si City semble plus brouillon que d'habitude en zone de finition. 72e minute : De Bruyne et Walker, carbonisé de son duel avec la mobylette Vinicius, cèdent leur place à Gundogan et Zinchenko. Une minute plus tard, Bernardo Silva, le poison anglais de la soirée, décale Mahrez, discret jusque-là. Le gaucher algérien ouvre le score ! Une frappe alliant puissance et précision imparable pour Courtois (0-1).

Le Real est dans les cordes, incapable d’aller se procurer une nouvelle occasion. Dans l’autre rectangle, c’est Courtois qui s’interpose sur les envois de Cancelo et Grealish. Mendy sauve lui aussi sur la ligne face à l’international anglais à la longue crinière. On se dirige vers une qualification de la bande à Guardiola… c’était sans compter sur Rodrygo, monté au jeu. Le petit format brésilien surgit à deux reprises (1-1 à la 90e puis 2-1 à la 91e), arrachant in extremis la prolongation !