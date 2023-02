Un rassemblement près de la Gare du Nord en hommage au livreur décédé jeudi

Quelque 200 personnes se sont rassemblées lundi soir sur le boulevard Albert II, à proximité de la Gare du Nord, en mémoire de Sultan Zadran, un coursier à vélo décédé jeudi non loin de là après avoir été écrasé par un bus.

Ce livreur à vélo pour le compte d'Uber a été percuté par un bus d'une société privée. L'accident s'est produit à l'intersection du Boulevard Roi Albert II et de la place Solvay à Schaerbeek. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.

Des proches de l'homme de 41 ans, originaire d'Afghanistan et dont la famille se trouve toujours là-bas, et des sympathisants se sont regroupés et ont allumé des bougies pour lui rendre hommage.

Les coursiers s'inquiètent

Au-delà des circonstances du drame, ce décès place une nouvelle fois au devant de l'actualité la situation des coursiers à vélo, travailleurs au statut précaire et aux conditions de travail parfois peu sûres.

Nous interpellons Uber et les autres plateformes car on constate que leurs travailleurs ne sont pas respectés

"Sultan est décédé en livrant pour Uber. C'est une tragédie, personne ne devrait mourir en travaillant. Ce n'est pas pour dire que c'est la faute d'Uber mais nous regrettons qu'Uber ne fasse pas tout pour assurer la sécurité de ceux qui, jeunes ou moins jeunes, travaillent pour lui. Continuellement, nous interpellons Uber et les autres plateformes car on constate que leurs travailleurs ne sont pas respectés", a dénoncé Martin Willems, responsable national CSC, au nom de la Maison des livreurs.

Le collectif, qui rassemble outre la CSC, la FGTB et le Collectif des coursiers, dénonce la situation des livreurs à vélo, particulièrement de repas, plus souvent victimes d'accidents que leurs confrères.