Un rapport indépendant alerte sur les futures conditions de détention à la prison de Haren

Dernier élément pointé du doigt par le CCSP : le quartier de sécurité. Notre pays a disposé dans le passé de deux quartiers de haute sécurité. L’un à Bruges, l’autre à Ittre. Tous deux ont été fermés, le modèle ayant été remis en question. Mais il y en aura bien un à Haren. Et là aussi, cela soulève de nombreuses questions. Marc Nève : "Ce quartier est situé tout en bas, au rez-de-chaussée du bâtiment, avec aucune vue vers l’extérieur pour les cellules". Quant aux visites, elles se tiendront derrière une vitre blindée.

Cela ne correspond pas aux préceptes établis au niveau européen. Marc Nève : "D’après les standards européens, la vie à l’intérieur de ce quartier très sécurisé devrait être plus souple. Ces conditions ne paraissent pas réunies actuellement".

Le directeur Jurgen Van Poecke ne partage pas ce constat : "Dans ce bâtiment, il est possible de fonctionner de manière très indépendante. Il est possible de faire des visites à table, des visites-carreau, de faire du sport ou de suivre des cours. Et ça, c’est conforme aux règles internationales qui disent qu’un niveau de sécurité renforcé se justifie pour autant qu’on mette à disposition suffisamment de facilités".

Pour Marc Nève, le président du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, "on aurait pu mieux faire sachant qu’on partait d’une page blanche". Cet organe sera d’autant plus vigilant lorsque la prison sera ouverte et investie par les détenus. Cette vigilance sera exercée notamment par les membres bénévoles de la future commission de surveillance de la prison. Le CCSP lancera prochainement une compagne d’information pour compléter les équipes de ses commissions de surveillance.