Un rapport confirme "la gravité" des comportements d’Overmars, mais aucune plainte déposée contre lui

Mardi soir, l’Ajax a communiqué les résultats d’une enquête qu’il avait commissionnée au bureau indépendant Bezemer & Schubad suite au départ de son ancien directeur sportif Marc Overmars. L’ancien international néerlandais avait dû quitter le club amstellodamois en février dernier suite à un scandale autour de messages inappropriés à caractère sexuel qu’il avait envoyé à des employées du club.

"L’enquête a montré clairement que plusieurs dames au sein de l’Ajax sont confrontées à des comportements indésirables. Cela va des mauvaises blagues et des commentaires désobligeants ou blessants, à un bras non désiré autour de l’épaule et à d’autres comportements intrusifs", peut-on lire dans ce rapport qui ne vise pas uniquement Overmars, actuel directeur technique de l’Antwerp.