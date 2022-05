Un Rafael Nadal des grands soirs s'offre Novak Djokovic et une nouvelle demi-finale à Roland-Garros

L'Espagnol Rafael Nadal (tête de série N.5) a battu le Serbe Novak Djokovic (tête de série N.1) ce mercredi, au cœur de la nuit parisienne, au stade des quarts de finale de Roland-Garros.

Ce choc des titans, programmé lors de la Night Session, a duré 4h12 et s'est terminé à 1h15 du matin sur le score de 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7/4).

En demi-finale de ce deuxième Grand Chelem de la saison, le recordman de victoires à Roland-Garros (13 titres !) sera opposé vendredi à l'Allemand Alexander Zverev, tête de série N.3, tombeur du jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz plus tôt dans la journée.

"C'est une victoire remplie d'émotions, c'est incroyable de jouer ici !, a souligné Rafael Nadal après sa victoire. Tout le monde sait à quel point ce tournoi est important pour moi, et ressentir le soutien du public, c'est génial. C'était un match très compliqué, Novak est un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. Pour gagner contre lui, il faut jouer son meilleur tennis, du premier au dernier point. C'est la seule manière d'y arriver ! Je suis donc très heureux d'y être parvenu."

Sur un court Philippe Chatrier acquis à sa cause ("c'est le terrain de tennis qui a le plus compté dans ma carrière"), Rafael Nadal a semblé avoir retrouvé ses jambes de vingt ans (il fêtera son 36ème anniversaire sur le court vendredi) face au tenant du titre. Leur bagarre a été épique, leur duel a tenu toutes ses promesses.

Dès le premier set, Rafa a breaké Djoko d'entrée, et après plusieurs échanges très disputés, il a récidivé sur le troisième jeu de service de son rival serbe. Rafael Nadal a finalement converti sa première balle de set pour remporter le premier set 6-2, après 49 minutes de jeu !

Rebelote au début du deuxième set : Rafael Nadal a breaké Novak Djokovic d'entrée et s'est adjugé le premier jeu après une bagarre de 13 minutes, avant de remporter son jeu de service et de réaliser le double-break... Mais dans la foulée, Djoko a breaké pour la première fois de la rencontre son adversaire, avant de revenir à 3-3 après un jeu de service interminable de Rafael Nadal et de remporter le set 6-4 après... 88 minutes de jeu.

Alors qu'on pensait que Novak Djokovic avait pris l'ascendant dans cette rencontre, le troisième set n'a été qu'une formalité pour Rafael Nadal, qui l'a bouclé en 41 minutes (6-2).

Le quatrième set a été plus serré. Après avoir fait la course en tête, Novak Djokovic s'est fait contre-breaker par l'Espagnol, qui est revenu à 5-5. Les deux joueurs ont ensuite remporté leur jeu de service, et le quatrième set s'est conclu au tie-break, remporté 7/4 par Rafael Nadal.