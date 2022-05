Un quinquagénaire pédocriminel activement recherché interpellé aux Pays-Bas

Le quinquagénaire pédocriminel, condamné la semaine passée à Gand et activement recherché par les forces de police, a été arrêté aux Pays-Bas grâce au "travail acharné" des équipes FAST belge et néerlandaise, a tweeté ce mercredi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Rony Van Weyenberg, 54 ans, avait été placé mardi sur la liste des personnes les plus recherchées en Belgique (Belgium’s Most Wanted).