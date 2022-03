Un quatrième hôpital bruxellois contrôlé sur le statut des médecins assistants

Un nouveau contrôle non annoncé a été mené dans un hôpital bruxellois mercredi au sujet du temps de travail des médecins assistants, à la demande de l'auditorat du travail de Bruxelles, a déclaré ce dernier mercredi en fin de soirée. C'est le quatrième hôpital contrôlé en région bruxelloise, dans le cadre du dossier relatif au respect du temps de travail des médecins assistants candidats spécialistes (MACCS). Il apparaît, à la suite des premiers constats, que cet établissement est en infraction.

"Le contrôle a été réalisé par le Contrôle des lois sociales (CLS) avec l'appui de la Regional Computer Crime Unit (RCCU). Le magistrat titulaire du dossier à l'auditorat du travail de Bruxelles est également descendu sur les lieux et a participé au contrôle. Des centaines de données ont été saisies et feront l'objet d'une analyse. A priori, et sous réserve de l'analyse des données, il semble que des irrégularités sont à déplorer", a déclaré l'auditorat.