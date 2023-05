Un quart des oiseaux ont disparu en 40 ans en Europe, principalement à cause de l’agriculture intensive

On les entend moins chanter. Ces moineaux si familiers, ces bouquets d’hirondelles. Un quart de la population des oiseaux s’est volatilisé depuis près de 40 ans, en Europe. Soit 20 millions chaque année. Le grand coupable, c’est l’agriculture intensive. C’est ce que montre une étude à grande échelle, publiée ce lundi 15 mai dans la revue scientifique PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Les oiseaux souffrent aussi du changement climatique, ou de l’urbanisation, mais les engrais et les pesticides sont les principales responsables. Des chercheurs ont rassemblé 37 ans de données de 20.000 sites de suivi écologique dans 28 pays européens, pour 170 espèces d’oiseaux différentes.