Un quadrillé bleu et jaune pour la police. Pour ma voiture aussi ?

Est-ce que je peux avoir le même flocage que la police en Battenburg ? On va dire plutôt INTOX.

Le marquage “Battenburg” – dont le nom vient d’un gâteau anglais en damier – est appliqué dans le cadre d’un projet pilote à une trentaine de zones de police, et à la police fédérale. Pour les autorités, ce nouveau look permet aux véhicules d’urgence d’être bien plus visibles sur la route. On les voit, de jour comme de nuit, à une distance d’au moins 500 mètres. D’ici la fin de l’année 2023, ce sont toutes les voitures de la police belge qui seront concernées.

Cet habillage n’est aujourd’hui pas déposé. Ça veut donc dire qu’on pourrait tous avoir le même ? Il n’est pas déposé parce qu’on est toujours en phase test en Belgique. S’il vous en prend l’envie, le motif en damier est faisable. Une société de flocage l’a confirmé. Il n’y a, à ce jour, jamais eu de demande.

Par contre, sur les véhicules de police, le motif Battenburg vient s’ajouter au logo officiel de la police et aux fameuses 4 bandes sur les flancs. Il est certain que vous ne pourrez pas avoir les mêmes.

A la question : " Sur quelle base légale un citoyen devra-t-il répondre à une injonction émanant de personnes à bord d’un véhicule Battenburg qui n’est pas un stripping légal ? ", il faudra attendre que la phase de test soit terminée pour qu’on officialise ce flocage. D’ici là, vous devrez répondre à une injonction aussi bien qu’à une voiture banalisée, par exemple. Ce sont des forces de l’ordre dans le véhicule. Il faut obéir à leurs ordres. Peu importe qu’ils soient à cheval, à vélo, dans une voiture banalisée ou avec un marquage Battenburg. L’habit ne fait pas le moine !