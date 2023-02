"Un pur espion" ou l’histoire vraie d’un espion israélien au service du KGB

En un peu plus de 70 minutes, Rémi Lainé déroule le fil de cette incroyable histoire guidé par l’avocat et biographe de Klingberg, qui a précieusement conservé plus de 100 heures d’enregistrement sonore avec lui. A travers ces enregistrements tout à fait inédits, Klingberg se raconte lui-même. Le film explore ainsi l’âme de Marcus Klingberg, ses mobiles secrets, ses démons, ses fêlures … Viennent s’entremêler à son récit, les témoignages uniques de celles et ceux qui l'ont côtoyé : sa famille, ses proches, ses relations professionnelles et même les dirigeants des services secrets israéliens qui l’ont arrêté.

On découvre ainsi toute l’histoire de ce Juif polonais né en 1918 et mort en 2015 à Paris. Une vie qui démarre en Pologne où il entamé des études de médecine, avant son exil vers l’Union soviétique en 39 pour fuir les Nazis et la Shoah. Il est engagé alors dans l’Armée rouge au sein du service médical. Après un retour en Pologne où il se marie et un passage par la Suède, Marcus Klingberg et sa femme s’installent en 1948 dans l’Etat d’Israël qui venait d’être créé. Repéré pour ses compétences scientifiques, le professeur Klingberg est engagé dans les services secrets israéliens où il a été pendant 30 ans à la tête du programme secret d’armes bactériologiques. Mais personne ne se doutait qu’il était aussi en lien avec le KGB ! Grâce aux enregistrements et aux témoignages, on apprend comment il livrait des informations aux services de renseignements soviétiques, comment l’affaire a finalement été révélée, comment il a été arrêté et emprisonné dans le plus grand secret avant d’être finalement libéré en 1998.

" Ce que je garde avant tout de mon grand-père c’est sa force, il résistait à tout, c’est ce qui m’a toujours impressionné " explique son petit-fils Ian Brossat, actuel figure politique en France.

L’histoire ne nous dira pas tout et elle conserve une part de mystère propre aux affaires d’espionnage. Avec John Le Carré dans les parages, ce film passionnant d’un bout à l’autre est construit comme un roman d’espionnage, où s’entremêlent l’histoire de la Guerre froide, la part d’ombre d’Israël et le destin d'un homme écartelé entre ses racines et ses convictions.

Une production Little Big Story et Stenola Productions en coproduction avec la RTBF

Le film sera suivi d’un débat animé par Elodie de Sélys avec comme invités : Michel Liégeois, politologue de l’UCL et Estelle Hoorickx, historienne, chercheuse à l’Institut royal supérieur de défense et autrice de " La Belgique, l’OTAN et la guerre froide "