Un PSG transformé, Arsenal de retour : cinq équipes à suivre pour le retour de la Ligue des champions

Décimé par les départs de Josko Gvardiol (Man City, 90M€), Christopher Nkunku (Chelsea, 60M€), Dominik Szoboszlai (Liverpool, 70M€) ou Konrad Laimer (Bayern Munich, libre), on pourrait croire le RB Leipzig abattu. Que du contraire. L'énergique club de l'est allemand a recruté audacieux avec les arrivées de Loïs Openda ou de Xavi Simons. Versés dans le groupe du tenant du titre de Manchester City, qui sera favori à sa succession, le RB Leipzig peut nourrir des ambitions en briguant la deuxième place. L'Etoile Rouge et les Young Boys sont prévenus.