Un pseudo supporter monte sur le terrain et agresse un joueur du Besiktas

La fin de match a été animée ce week-end dans la rencontre opposant le Besiktas et Ankaragücü en SüperLig. Un pseudo supporter du club d’Ankara est monté sur le terrain à quelques minutes du coup de sifflet final pour asséner un coup de pied dans le dos d’un joueur. Le fauteur de troubles visait Salih Ucan mais a finalement atteint le dos de l’attaquant Cenk Tosun sous les regards éberlués des autres joueurs. Anecdote regrettable : le Brésilien Josef de Souza est parvenu à jeter au sol l’agresseur et cela lui a valu un carton rouge.

L’intrus a rapidement été interpellé par les services de sécurité et Tosun semblait aller bien, malgré tout secoué par cet événement.

Sur le plan sportif, les Stambouliotes ont remporté la rencontre sur le score de 2-3. Les buts du Besiktas ont été inscrits par Jackson Muleka, Dele Alli et Georges-Kevin Nkoudou.