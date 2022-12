Un prophète, Jean-Marie Massou, au Musée Art et Marges

Il délivrait un message à l’univers et discourait sur la fin du monde. La surpopulation l’inquiétait tout autant que la catastrophe écologique. Il préconisait l’arrêt de la procréation et le recours à l’adoption : Adopter et s’éteindre à fond. Il imaginait la possibilité de créer un monde plus doux au contact des extraterrestres.