Un prologue inédit du roman "Shining" de Stephen King va être publié

En anglais, ce prologue a été publié en 1982 dans un magazine spécialisé, puis en 2017 dans une réédition luxueuse du roman aujourd’hui épuisée.

"The Shining", chef-d’œuvre du roman d’horreur, est l’un des plus grands succès de Stephen King, vendu à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde.

Le prologue en cinq "scènes" s’intitule en anglais "Before the play" ("Avant la pièce"). King concevait en effet son livre comme une tragédie avec unité de temps, de lieu et d’action.

L’éditeur, Doubleday, estima cependant que le récit, déjà long avec ses 450 pages, pouvait se passer de ces chapitres, ainsi que d’un épilogue intitulé "After the play" ("Après la pièce").

En 2013, des informations de presse avaient évoqué le projet d’une adaptation de ce prologue au cinéma. Stephen King y était hostile, lui qui n’a jamais aimé non plus le "Shining" de Stanley Kubrick.