Un projet visant à encadrer le métier d'influenceur et une tribune non assumée sèment le trouble : explications

L’objectif de cette loi est avant tout d’accompagner les influenceurs et de protéger les consommateurs, explique-t-il. Elle vise à donner une définition précise au terme "influenceur" et au rôle d’agent. Le ministère demande à ce qu’un contrat soit établi entre marque, influenceur et agent dès qu’il y a une proposition de collaboration. Il faut toujours signaler s’il s’agit d’un placement de produit et le montrer tel quel, sans filtre. Si ces règles ne sont pas respectées, alors l’influenceur risque jusqu’à 2 ans de prison et 30.000 euros d’amende. La justice peut également agir en faisant fermer son compte en cas de non-respect de la loi.

Le ministère souhaite mieux encadrer la promotion de l’alcool, des produits financiers et des paris sportifs. Il compte interdire la promotion de la chirurgie esthétique. Pour rappel, les médecins n'ont pas le droit de le faire non plus. Cette décision survient suite à de nombreux scandales concernant des jeunes s’étant fait avoir par des non-professionnels, qui prétextaient être chirurgiens.

La loi veut mieux protéger les adolescents, qui débarquent de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux. Ils peuvent vite être exploités par des personnes malveillantes. Selon le texte, les influenceurs de moins de 16 ans devront obtenir une autorisation administrative de la part de l’État pour pouvoir pratiquer leur activité. Dans tous les cas, 90% de la somme qu’ils génèrent restera bloquée jusqu’à leurs 18 ans.

Le ministère de l’économie rappelle l’importance de SignalConso, qui permet aux consommateurs de signaler les quelconques soucis qu’ils ont pu rencontrer avec un commerce ou un professionnel. Une "brigade de l’influence commerciale" composée de 15 agents de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes) sera mise en place pour rester à l’affût des dérives sur les réseaux sociaux et pour répondre aux signalements.

Toutes ces mesures concernent les influenceurs en France, mais également ceux qui se sont établis à l’étranger et qui ont gardé un public français.