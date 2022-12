Un projet pour mieux valoriser les productions audiovisuelles sur le web en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a attribué mercredi un marché public en vue du lancement d'un partenariat d'innovation relatif à la "découvrabilité" de contenus dans les secteurs médiatiques et culturels, pour un montant de cinq millions d'euros.

L'objectif de ce projet, lancé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de relance et de résilience européen, est de développer un prototype d'outils technologiques pour permettre aux opérateurs culturels et médiatiques de mieux valoriser leurs contenus sur internet, en améliorant ce que l'on appelle leur "découvrabilité", c'est-à-dire leur capacité à être repérés par les usagers parmi un vaste ensemble d'autres contenus.

Selon la ministre des Médias, Bénédicte Linard (Ecolo), c'est un consortium composé de "Rossel & Cie, la RTBF, IPM Group et Digital station", qui a été désigné dans le cadre de ce marché. Une mission de recherche et de développement - via un partenariat d'innovation - va donc être lancée afin de créer ce prototype d'outils technologiques grâce auquel l'utilisateur pourra se créer un identifiant unique, sans devoir créer plusieurs comptes, et accéder ainsi plus facilement aux différents médias et contenus culturels créés en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sur la base de cet identifiant unique, le projet permettra ensuite une meilleure recommandation des contenus produits en FWB par les moteurs de recherche.

L'objectif est également de rendre la navigation plus fluide et de permettre à l'utilisateur de mieux contrôler la gestion des données qu'il partage sur internet. Les outils technologiques développés afin d'améliorer la "découvrabilité" seront ensuite mis gratuitement à disposition de tous les opérateurs.

Le projet devra être clôturé pour juin 2026.