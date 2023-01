Un projet participatif pour (re) penser la Maison Folie à Mons du 13 au 15 janvier

C’est dans une ancienne école réinvestie en 2004 en lieu culturel, que loge la Maison Folie à Mons. Cet espace se veut vecteur d’échange entre les citoyens, les artistes et les institutions. En 2021, le projet naît de redonner à la Maison Folie son identité liée au quartier et son appartenance aux citoyens. Nous sommes en 2023 depuis peu, et la nouvelle année se présente souvent comme une belle occasion de prendre des nouvelles résolutions et de repenser son quotidien. C’est ce qu’entame la Maison Folie de Mons avec son Chantier des Possibles.

Les Montois sont invités à participer le temps d’un week-end à un brainstorming géant : un rendez-vous pour faire bouillonner les esprits créatifs. Sur trois jours, bénévoles, travailleurs et citoyens se donnent le défi de réinventer ce lieu à travers cinq ateliers thématiques : inventer et construire collectivement des étagères, des cimaises d’exposition, un bar mobile, et une signalétique ludique… pour permettre d’accueillir toujours plus de projets citoyens à la Maison Folie.

Au programme concrètement : du prototypage, du bricolage mais aussi des apéros festifs, des concerts, et surtout un beau moment de partage créatif !