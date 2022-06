Un projet malmédien de discothèque inclusive reçoit un prix

La création d’une discothèque inclusive permettant de réunir des adultes présentant un handicap mental et des jeunes adolescents, c’est le projet que tente de réaliser l’association "La Grande Maison", à Malmedy. Un premier test sera réalisé dans quelques semaines mais en attendant, le projet vient d’engranger un premier succès. Il s’est vu attribuer hier soir le "prix spécial des 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’une valeur de 5000 euros, par l’opération "Génération solidaire" du groupe L’Avenir et de la Fondation Roi Baudouin. Un des quatre prix remis parmi 83 candidatures.

Ce projet est mené avec le centre de jour Le Relais, de Malmedy et est donc en bonne voie : " En collaboration avec le Relais, les jeunes de la Grande Maison, des 12-15 ans, ont proposé d’imaginer une discothèque inclusive pour permettre à différentes cultures, des personnes différentes et différentes couches sociales de se rencontrer autour de la musique. On voudrait faire notre premier test au mois de septembre, et pouvoir le boucler d’ici la fin de l’année ", détaille Mary Hermann, membre fondatrice de "La Grande Maison".

" L’objectif en réunissant ces publics, c’est de passer du temps ensemble pour mieux se comprendre, mieux se connaître. C’est en passant du temps ensemble qu’on a moins peur les uns des autres, qu’on se comprend mieux et qu’on arrive à fonctionner ensemble. On imagine, pour commencer, une ouverture un jour par mois. Tout ça se fait sur base bénévole donc si plus de personnes se proposent pour prendre en charge la discothèque, on pourrait peut-être avoir plus de plages d’ouverture que ce qu’on envisage maintenant ", ajoute-t-elle.

Il est aussi à noter que c’est l’association verviétoise Essalem qui a reçu le prix Générations solidaires, d’une valeur de 10.000 euros, pour son projet de végétalisation par des jeunes d’un espace public/privé dans le quartier populaire de Hodimont.