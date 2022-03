Un projet digital : Moules Frites, l’éducation sexuelle pour les jeunes par les jeunes !

Parmi les missions de la Fédération Wallonie Bruxelles, il y a l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS). Une matière assurée notamment via des Acteurs de Promotion de la santé. C’est le cas de O’YES, une ASBL qui a pour mission de former et sensibiliser les jeunes à la santé sexuelle. Ils ont développé un projet digital qui s’appelle Moules Frites, la première chaîne digitale belge de santé sexuelle, et ça cartonne sur les réseaux !