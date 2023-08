Un projet de rénovation se confirme pour la gare d’Etterbeek

Véritable nœud de mobilité, la gare d’Etterbeek va faire peau neuve d’ici quelques années. Le projet de rénovation concerne aussi bien la gare elle-même, mais aussi son parvis et ses quais et leurs accès (avec la pose de six ascenseurs), notamment pour en faire un lieu plus adapté aux usagers à mobilité réduite.

Une fois le bureau d’architecte désigné (le bureau Multiple-SEA-SECA-Studio Roma), la demande de permis d’urbanisme a été introduite en juillet auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, également en charge d’organiser l’enquête publique.

L’ambition du bureau d’architecte est de faire de cette gare un hub multimodal, incluant ainsi les autres modes de transports (trams 7, 25, bus 95…) et deux parkings vélos (qui devront être aménagés). Par ailleurs, une passerelle cyclo-piétonne sera construite afin de faciliter le passage d’un quai à un autre.