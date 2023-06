Un projet de parrainage du CPAS de Malmedy primé par Ethias

Un projet du CPAS de Malmedy vient d’être primé par Ethias à hauteur de 25.000 euros. Quatorze CPAS ont ainsi reçu une récompense pour un projet de lutte contre la précarité chez les enfants et les jeunes. Dans le cas de Malmedy, il s’agit du projet Bulle d’R, qui vise à mettre en place un parrainage entre un adulte et un enfant ou un adolescent en difficulté.

Trouver un parrain ou une marraine pour un jeune de 3 à 18 ans et s’engager dans la durée à l’accueillir entre 1 jour et 2 week-ends par mois, voilà pour le projet : " Ça consiste en la mise en relation d’un enfant qui vient d’une famille en difficulté avec un candidat parrain/marraine. C’est vraiment pour permettre une diversité, des rencontres d’autres façons de vivre en famille, mais le centre du projet est bien le lien ", détaille Barbara Grodent, coordinatrice sociale au CPAS de Malmedy.

Un appel est donc lancé pour trouver les parrains ou marraines : " Pour être parrain ou marraine, il faut avoir 25 ans et vivre dans la région de Malmedy. Ça peut être une personne seule, un couple, avec ou sans enfant. Il y a toute une préparation de ces parrains/marraines qui peut durer plusieurs mois avant la mise en relation avec l’enfant ", précise-t-elle.

La mise en relation entre l’enfant ou le jeune d’une part, le parrain ou la marraine d’autre part, se fera de manière progressive : " Une fois qu’on a un candidat parrain/marraine pour un enfant, on va les mettre en relation de manière très progressive. Il y aura d’abord des rencontres en lieu neutre, avant d’envisager les rencontres au domicile du parrain/marraine, qui se feront aussi de manière progressive. D’abord quelques heures, et puis on passera à une journée complète, et si le jeune est demandeur, peut-être un week-end ", complète Barbara Grodent. Le prix d’Ethias permettra d’engager une psychologue pour le projet.

Les CPAS de Pepinster et de Remicourt ont eux aussi été primés, quant à eux à hauteur de 10.000 euros, pour des projets respectivement d’ateliers collectifs pour les jeunes adultes et pour des formations en maraîchage, cuisine, alimentation et informatique.