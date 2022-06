Un projet de lotissement "non conquérant", sur les hauteurs de Cointe

C’est un quartier de Liège réputé difficile pour les promoteurs. Les habitants de la colline de Cointe défendent jalousement leur cadre de vie. Plusieurs projets ont par le passé soulevé des vagues de protestation. Le groupe Besix, dans le dossier qu’il soumet à enquête publique, a pris de multiples précautions.

La parcelle sur laquelle il est envisagé de construire une soixantaine de logements se situe à la limite entre deux types d’habitat. Au sud, des maisons mitoyennes ; au nord, de grands immeubles à appartements. D’où l’idée d’établir une jonction entre ces deux paysages du bâti. Le terrain, en intérieur d’îlot, sans grand intérêt de biodiversité, est selon le groupe Besix "comme en attente d’urbanisation". Il ne s’agit donc pas d’un "projet conquérant" qui nécessiterait de grignoter des espaces de qualité.

Au contraire, les architectes ont prévu de créer un cheminement bucolique et sinueux accompagné d’une végétation généreuse. Et pour achever de verduriser la présentation, et prévenir les éventuelles inquiétudes sur la mobilité, le nombre de places pour garer des voitures est inférieur au nombre d’emplacements pour bicyclettes. De quoi convaincre le voisinage ? Réponse au début juillet, à la fin de la consultation de la population.